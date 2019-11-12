Двукратный серебряный призер чемпионатов России Харитон Агрба рассказал о своих задачах на стартовавшем в субботу в Самаре национальном первенстве и вспомнил о конкуренции с чемпионом мира 2019 года в весовой категории до 69 кг Андреем Замковым, которого освободили от участия в текущем чемпионате России.

— Я и на прошлых чемпионатах России стремился только к победе, но, например, в прошлый раз у меня была «сечка», — сказал Агрба. — В нашем спорте все-таки нужна удача, и надеюсь, что в Самаре она рядом со мной. Я нацелен только на победу, в Самару я приехал только за золотом.

Андрей Замковой — молодец! Он долго шел к тому, чтобы стать чемпионом мира, он заслужил эту золотую медаль. Я не был удивлен такому результату. Мне бы хотелось снова с ним встретиться и раз и навсегда решить, кто из нас лучший боксер в этой весовой категории. При этом считаю правильным решение освободить Андрея от участия в чемпионате страны. Все-таки мало времени прошло между этими двумя турнирами. Что касается меня, то я собираюсь победить здесь, а потом рассчитываю на контрольные спарринги со своим главным конкурентом, — рассказал боксер.

Агрба является серебряным призером Европейских игр 2019 года в Минске. «Этот результат пока является для меня самым большим достижением в карьере. Признаюсь, это было большим событием для меня. Но это уже в прошлом, и сейчас нужно двигаться дальше к новым свершениям», — добавил Агрба.

Именно по итогам национального чемпионата в Самаре определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года.