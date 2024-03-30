Халили выиграл масс-старт и салютовал трибунам. А сборная Белоруссии провалила эстафету

Итоги субботних гонок на чемпионате России.

Чемпионат России

Женщины. Эстафета

1. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Кристина Резцова) — 1:11.50,2 (0+11)

2. Тюменская область-1 (Ксения Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко) — 24,2 (0+6)

3. Московская область (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева) — 57,7 (0+10)

Мужчины. Масс-старт

1. Карим Халили — 41.27,2 (0)

2. Степан Данилов (Белоруссия) — 13,5 (1)

3. Эдуард Латыпов — 21,4 (2)

В Тюмени подходит к концу чемпионат России по биатлону. В субботу состоялись две гонки — женская эстафета и мужской масс-старт. Удивительно, но звездная команда Белоруссии на этот раз оступилась — наши соседи только на шестой позиции. Не удалось в этот раз победить и представителям мужской сборной Белоруссии — Степана Данилова эффектно опередил Карим Халили и отметил свой триумф ярким жестом после финиша. Получается, что россияне реабилитировались за неудачи в прошлых гонках или рано делать выводы?

Белоруски не стали превращать церемонию награждения в эстафете в фарс

Главный сюжет стартовых гонок чемпионата России в Тюмени — выступление приглашенных спортсменов из Белоруссии. Странные события между Союзом биатлонистов России и белорусами развивались еще с недавней Спартакиады. В Златоуст приглашать спортсменов из другой страны изначально вообще не хотели. Затем планы изменились, только выступали белорусы вне конкурса. Наверняка на радость организаторам в призы гости из Минска, Гомеля и так далее почти не попадали, так что удалось обойтись без недопониманий вплоть до эстафеты. Да и там все закончилось доброй историей о решении биатлонистов из Башкортостана передать свои медали белорусам. На ЧР в Тюмени белорусы в призах почти в каждой гонке, что превращает церемонии награждения в целую сагу. Сначала неофициальная, потом по итоговому протоколу. Одним медали дают, другим нет...

Поэтому когда в женской эстафете команда Белоруссии неожиданно для большинства не попала в призы, у оргкомитета ЧР явно отлегло. К тому же команда с Анной Солой и Динарой Алимбековой-Смольской воспринималась как фаворит. Однако им не удалось ни выдать стабильную стрельбу, ни проявить себя на лыжне — только шестое место с приличным отставанием от лидирующей тройки. А победила команда Югры. Ханты-Мансийский автономный округ собрал также приличный состав — Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Разцова. К тому же вся четверка собралась на гонку, отдельные проблемы на дистанции были разве что у Довгой. Здорово выступила и Тюменская область. У Тюмени менее звездная команда, однако Ульяна Нигматуллина и Виктория Сливко как финишер компенсировали кадровые проблемы. А вот Анастасия Гореева билась почти в одиночку — и осталась третьей.

Сборная ХМАО-Югры (Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова) победила в женской эстафете на чемпионате России. Фото СБР

Халили обошел удивившего всех и самого себя Данилова

Редкий случай, когда эстафета на внутренних российских стартах была столь эмоциональна. Носкова не скрывала, что для нее было важно вернуть чемпионский титул в Югру. Более того, Резцова финишировала с флагом региона, что подчеркивало статус соревнований и будто возвращало в эпоху Кубков мира с россиянами. Последняя стрельба была нервной, однако ход с отказом от утренней пристрелки Резцовой сработал — Кристина справилась и удержала преимущество. Если у девушек вся тройка была из россиян, то в мужской гонке вновь пришлось решать вопрос с награждением — «серебро» забрал Степан Данилов. Провалились Антон Смольский, Дмитрий Лазовский — у них по три промаха. Никита Лобастов только на десятом месте. А вот Данилов, о котором большинство наверняка и узнали только сегодня, — второй. И это еще с одной незакрытой мишенью...

Степан затем и сам признавался, что подобного результата не ожидал. Многое решал сервис, а у него были проблемы с лыжами. Поэтому хоть Карим Халили и был недалеко от Данилова, в реальности побороться за победу было бы тяжело. И все же даже тройка для Степана — грандиозный успех. Он обошел, к слову, Эдуарда Латыпова, пусть представитель Башкортостана во многом и виноват сам, допустив два промаха. Халили же побеждает в масс-старте второй раз подряд — как и в прошлом месяце в Златоусте на Спартакиаде. Еще в Челябинской области он хотел отпраздновать победу с трибунами, однако тогда отрыв был небольшой и ситуация не позволяла. В Тюмени все сошлось, и Карим выдал шоу в стиле Мартена Фуркада. А вот «любимцев» Фуркада Александра Логинова и Антона Бабикова в гонке не было, причем причины снятия со старта до сих пор непонятны.