Бессеберг на суде рассказал о связи с женщиной из России. В общении им якобы помогал Майгуров

Новые откровения 77-летнего экс-президента Международного союза биатлонистов.

В Норвегии продолжается суд над экс-президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом, который завершится только 16 февраля. Но и к данному моменту история с обвинениями в коррупции с «российским следом» обросла новыми подробностями. По сообщениям норвежского издания NRK, 77-летний Бессеберг отрицает связи с русскими проститутками, но признал факт длительных отношений с женщиной из нашей страны. Мало того, по словам бывшего чиновника, связь с дамой сердца он держал через Виктора Майгурова — в прошлом вице-президента IBU, а ныне главу Союза биатлонистов России.

Почти все отрицает

Напомним, что Бессеберга в окружном суде Бускеруда судят за получение взяток в виде дорогих часов (при нынешнем курсе норвежской кроны суммарной стоимостью в несколько миллионов рублей), а также за то, что он участвовал в бесплатных охотничьих поездках и якобы пользовался за чужой счет услугами проституток. Причем все это Андерс, по утверждению обвинения, делал не где-нибудь, а преимущественно в России. В суде прозвучали даты подарков, марки и ориентировочная стоимость часов, поездок на охоту и оказания сексуальных услуг.

При этом Бессеберг практически все отрицает, настаивая на своей невиновности. Мол, какие-то часы он обменял, о цене каких-то просто не догадывался и так далее... О случае, который имел место в апреле 2013-го в Москве, когда, по версии обвинения, он пользовался услугами проститутки, экс-глава IBU сообщил следующее. «Снаружи стояла молодая, нормально одетая женщина, которая, как я думал, пришла из оргкомитета и даст мне информацию о следующем дне. Я не получал никаких сексуальных услуг от этой женщины, которая едва ли пробыла в комнате больше двух-трех минут. Сказал ей, что собираюсь спать, и она ушла», — отметил бывший функционер.

Андерс Бессеберг. Фото Global Look Press

«Я не ставил перед собой цель стать богаче. Рассматриваю свой вклад в биатлон как нечто положительное по сравнению с тем, что было до меня. Меня воспринимали как сильного лидера... Я не использовал свое положение в личных целях или для получения прибыли. На практике я жил на доходы от фермы и зарплату моей жены», — оправдывался на суде норвежец. Но при этом признал, что, пожалуй, должен был задуматься о стоимости подарков. Кстати, он открестился от своих признаний в связях с проститутками, которые он сделал в 2021-м, поскольку тогда общался со следователями в отсутствие адвоката.

Танцовщица или нет?

Бессеберг на последнем заседании суда заявил, что с 2016 по 2018 год действительно неоднократно встречался с одной женщиной из России, с которой познакомился на ужине в нашей стране. Но не с проституткой. Допрос по поводу отношений экс-чиновника с этой мадам (личность которой при желании установить не так уж сложно) продолжался целых два часа. «Насколько я знаю, это не запрещено», — заявил под занавес допроса уставший экс-чиновник.

Сначала на заседании был воспроизведен ряд перехваченных телефонных разговоров. Затем прокурор Марианна Дьюпесланд спросила обвиняемого, была ли эта женщина танцовщицей в ночном клубе. Бессеберг ответил, что не может это комментировать. После этого в суде огласили его показания на допросе в полиции от 2018 года: «Помню, что спросил ее, когда впервые встретил ее. Означает ли это, что ты танцуешь в ночном клубе, а потом встречаешься с мужчинами? На это она ответила «нет». Кроме того, Дьюпесланд зачитала дальнейшие показания Бессеберга следователю, где он подтвердил неоднократные половые контакты с этой женщиной.

Виктор Майгуров. Фото «СЭ»

На заседании Бессеберг заявил, что общался с женщиной при помощи Майгурова. «Он выступал для меня переводчиком. Долгих разговоров не было. Я просто просил его поздороваться и уточнить, как дела», — вспоминает экс-глава IBU. Добавив, что женщина плохо говорила по-английски, а нынешний президент СБР помогал пожилому норвежцу «поддерживать контакт». Какие-то телефонные разговоры, по информации NRK, показали, что Майгуров использовался в качестве посредника, но также и сам Андерс звонил своей русской подруге несколько раз. Андерс охарактеризовал ее как «человека, который интересуется биатлоном и относится к нему сочувственно».

В целом копание в грязном белье Бессеберга выглядит очень некрасиво. Понятно, что он не святой, но рассматривать его личную жизнь под лупой можно только при наличии веских доказательств. В частности, подтверждения факта оплаты интимных услуг экс-главе IBU российской стороной в обмен на какие-то преференции (следствие утверждает, что за сокрытие допинговых инцидентов). Но, похоже, у обвинения таких доказательств нет.

Что же касается россиянки, с которой на протяжении многих лет общался Андерс, то это, как он логично заметил, законом не запрещено. К тому же не стоит забывать, что Бессеберг никогда особо и не был защитником российского биатлона. Пусть по сравнению с нынешним руководством IBU и может показаться «очень пророссийским». Но сейчас, похоже, даже за относительно нейтральное отношение к нашим соотечественникам ему придется расплатиться по полной. Как минимум препарированием его личной жизни и публичным унижением в суде.