Зайцева: «У оппонентов Майгурова была позиция обвинять, бумажки писать. Это уже пережитки прошлого»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась мнением о продлении полномочий Виктора Майгурова на посту президента СБР.

«Я поздравляю Виктора Викторовича с избранием. Всем, кто за него голосовал, спасибо! С моей точки зрения, все, что происходило последние полгода вокруг этих выборов, некрасиво. Это грязные игры оппонентов Майгурова, честные люди так не поступают. Мне сразу скажут в обратку: все методы хороши! И они используются! Оппоненты выбирали такие методы. Виктор Викторович выбирает другие. А у его оппонентов была позиция обвинять, бумажки писать. Это уже пережитки прошлого — бумажки писать. Однако всегда побеждает правда, справедливость. Не сразу, но все равно побеждает.

Хорошо, что у нас было открытое голосование. Все увидели, кто и как относится к кандидатам. И в итоге большинство было за Майгурова, оценив таким образом предыдущие два года его работы во главе СБР. Как работать дальше? Если они будут работать, то по правилам нового президента», — приводит слова Зайцевой «Известия».

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось, но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.