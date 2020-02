aaaaand the first start list of the #Antholz2020 WCH is here!

?? Roeiseland — @TirilEckhoff — @tarjei_boe — JT Boe

?? Simon — Braisaz — @martinfkde — @quentinfillon

?? @lisa_vittozzi — Wierer — @hoferluki — Windisch

but all teams are looking strong and hungry for the first pic.twitter.com/1NSrw0WASW