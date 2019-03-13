20:20 | Биатлон

Йоханнес Бе выиграл малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. 25-летний спортсмен набрал 128 очков.

Второе и третье место также заняли представители Норвегии: Ветле Кристиансен (118) и Ларс Хельге Биркеланн (97). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 5-е место (87). 

Индивидуальная гонка (м)

1 (1).     Йоханнес Бе (Норвегия) - 128 (+32)

2 (3).     Ветле Кристиансен (Норвегия) - 118 (+34)

3 (4).     Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) - 97 (+23)

4 (24).   Арнд Пайффер (Германия) - 88 (+60)

5 (5).     Александр Логинов (Россия) - 87 (+27)

6 (10).   Симон Дестье (Франция) - 87 (+38)...

11 (18). Евгений Гараничев (Россия) - 68 (+36)...

36 (22). Дмитрий Малышко (Россия) - 29 (0)...

41 (31). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...

44 (34). Александр Поварницын (Россия) - 23 (0)...

47 (37). Матвей Елисеев (Россия) - 21 (0)...

68 (-).    Никита Поршнев (Россия) - 5 (+5)

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