Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. 25-летний спортсмен набрал 128 очков.
Второе и третье место также заняли представители Норвегии: Ветле Кристиансен (118) и Ларс Хельге Биркеланн (97). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который занял 5-е место (87).
Индивидуальная гонка (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 128 (+32)
2 (3). Ветле Кристиансен (Норвегия) - 118 (+34)
3 (4). Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) - 97 (+23)
4 (24). Арнд Пайффер (Германия) - 88 (+60)
5 (5). Александр Логинов (Россия) - 87 (+27)
6 (10). Симон Дестье (Франция) - 87 (+38)...
11 (18). Евгений Гараничев (Россия) - 68 (+36)...
36 (22). Дмитрий Малышко (Россия) - 29 (0)...
41 (31). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...
44 (34). Александр Поварницын (Россия) - 23 (0)...
47 (37). Матвей Елисеев (Россия) - 21 (0)...
68 (-). Никита Поршнев (Россия) - 5 (+5)