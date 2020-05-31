Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением об изменениях в тренерском штабе сборной России. Союз биатлонистов России (СБР) рекомендовал Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно.

— Почему именно эти люди вошли в тренерский штаб, я не знаю, — цитирует Резцову «Комсомолськая правда». — Только заочно. Словом, перетасовали колоду... Какой король выскочит — бубновый или крестовый, кто из них будет? Все в недоумении. И все задаемся вопросами.

На ребят поставили лыжника — Юрия Каминского. Он тренировал Никиту Крюкова. У меня зять — Роман Виролайнен у него в лыжах тренировался. Он неплохой тренер. Я его не знаю как человека. Но результаты были неплохие у ребят. У него получалось подводить спортсменов к основным стартам. Михаил Шашилов — хороший специалист, он хороший стрелок. Я полагаю, что он в основном будет за стрельбу отвечать у девчонок. По гонкам не могу сказать, что он большой знаток. Он немножко сложноватый как человек. Резковатый. И я не знаю, как у него получится с девчонками находить взаимопонимание.

Шашилову за 60 лет? Для старшего тренера — нормально. Ему же не надо бегать вдоль лыжни, передавать палки. До Олимпиады может пару лет поработать с ними. Подтянуть. А там видно будет, как пойдет у них дело. Ему нужно чисто стрелковую подготовку подтянуть. Он Миронову подтянул