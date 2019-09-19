Виталий Норицын: «Дисквалификация Васильевой повлияла на наш стратегический план»

Дисквалификация российской биатлонистки Маргариты Васильевой лишит женскую сборную России максимальной квоты в Кубке мира. Старший тренер женской сборной Виталий Норицын заявил, что это заставляет тренерский штаб команды менять стратегию на предстоящий сезон.

— Дисквалификация повлияла на наш стратегический план, — цитирует тренера ТАСС. — У нас были мысли отдать шестое место молодой девочке, которая бы могла получать соревновательную практику на Кубке мира. Теперь будем думать, как быть дальше.

Теперь одной из главных задач на сезон будет вернуть максимальную квоту.