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12 октября, 15:13

Васильев назвал несерьезной идею создания добровольческих отрядов среди спортсменов

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на идею создания отрядов из спортсменов на добровольной основе.

«Для СВО нужны специалисты, а не, условно говоря, мальчишки, которые рвутся в бой, а сами ничего не умеют и даже пороха не нюхали. Я против этого. Считаю, в данном случае надо подходить максимально профессионально и сдержанно, с холодной головой. Отряды фигуристов или биатлонистов — это несерьезно. Я отдаю предпочтение профессионализму и тем, кто готов идти на СВО с опытом боевых действий», — цитирует Sport24 Васильева.

10 октября СМИ сообщили о том, что в России планируется создание отрядов из спортсменов на добровольной основе для участия в специальной операции.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2022-10-12-vasilyev-otryady-figuristov-ili-biatlonistov-eto-neseryezno-dlya-svo-nuzhny-spetsialisty
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