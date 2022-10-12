Васильев назвал несерьезной идею создания добровольческих отрядов среди спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на идею создания отрядов из спортсменов на добровольной основе.

«Для СВО нужны специалисты, а не, условно говоря, мальчишки, которые рвутся в бой, а сами ничего не умеют и даже пороха не нюхали. Я против этого. Считаю, в данном случае надо подходить максимально профессионально и сдержанно, с холодной головой. Отряды фигуристов или биатлонистов — это несерьезно. Я отдаю предпочтение профессионализму и тем, кто готов идти на СВО с опытом боевых действий», — цитирует Sport24 Васильева.

10 октября СМИ сообщили о том, что в России планируется создание отрядов из спортсменов на добровольной основе для участия в специальной операции.