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12 октября, 14:52

Драчев — об идее создания добровольческих отрядов из атлетов: «Они могут и должны встать на защиту Отечества»

Алина Савинова
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отреагировал на информацию о возможном создании добровольческих отрядов среди атлетов.

«Я могу это только приветствовать. Однозначно это те же самые защитники Отечества, как и служащие в Вооруженных силах РФ, в Росгвардии, в системе МВД и так далее. Они могут и должны встать на защиту Отечества, нашего народа. Если добровольческие отряды будут созданы, любому спортсмену будет за честь отстоять там.

Наша страна вкладывала в спортсменов много сил, денег, усилий. В том числе региональные федерации, различные министерства. Спортсмены — это элитная часть здоровых, крепких людей вне зависимости от вида спорта: борьба, плавание, гребля, даже фигурное катание. Они могут не хуже остальных мобилизованных встать на защиту нашего Отечества, потому что физически они все готовы, способны справиться с любой нагрузкой", — приводит Metaratings.ru слова Драчева.

10 октября СМИ сообщили о том, что в России планируется создание отрядов из спортсменов на добровольной основе для участия в специальной операции.

Источник: https://metaratings.ru/news/drachyev-o-dobrovolcheskikh-otryadakh-sportsmeny-ne-khuzhe-ostalnykh-mobilizovannykh-mogut-vstat-na--1383172/
Владимир Драчев
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