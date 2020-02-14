Россиянка Лариса Куклина в спринте допустила четыре промаха (1+3) и заняла 48-е место в спринтерской гонке на чемпионате мира. После старта только она из всей российской четверки нашла в себе силы и смелость выйти к журналистам, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Не знаю, что произошло со стойкой, — сообщила Куклина. — Такого катастрофического ветра, при котором нельзя было бы работать, не было. По ощущениям должен был быть ноль. Откуда взялись три промаха на стойке — не понимаю. Скорее всего, моя ошибка. Нащелкала крючок. Дело не в ветре.

Зато скорость радует. Настолько рабочего состояния не было с первого этапа — с Эстерсунда. Будем бороться в пасьюте. Нужно биться в каждом старте. Настроение в команде хорошее. На меня безмедальная серия и разговоры не давят. По сравнению с прошлым годом лично у меня положительная динамика и я не вижу поводов расстраиваться. Маленькими шажками двигаюсь в правильном направлении. За один сезон впрыгнуть с 60-х мест в пятерку лучших — так не бывает. Особенно в моем возрасте. Поэтому, считаю, все хорошо. В прошлом году я боролась, чтобы попасть в очки, а сейчас — чтобы не выпадать их них. Настраиваюсь на позитив и верю, что у нас тут будут медали. Лично я буду только рада, если мне дадут пробежать здесь все гонки. Думаю, с каждой следующей будет только легче.