Тренер сборной России Хованцев заявил, что полгода не получает зарплату

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что Союз биатлонистов России с ноября прошлого года не платит ему зарплату.

— С ноября я не получаю зарплату в СБР, — цитирует Хованцева ТАСС. — Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить зарплату иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России пойдет на это.

Все тренеры национальных сборных состоят на ставках в Центре спортивной подготовки, однако национальные федерации могут доплачивать специалистам из собственных средств. СБР сообщал, что ежемесячно доплачивает Хованцеву около 200 тысяч рублей.

Ранее правление СБР рекомендовало на пост главного тренера национальной команды Валерия Польховского. 70-летний Хованцев занимает этот пост с 2018 года. До начала прошлого сезона он также являлся старшим тренером мужской команды.