"Свое состояние оцениваю как ужасное". Поварницын - о спринте на этапе Кубка мира в США

Российский биатлонист Александр Поварницын после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити заявил, что оценивает свое состояние как ужасное. 24-летний спортсмен ни разу не промахнулся.

- Просто тяжело. Я очень расстроен. Я могу стрелять хорошо, но функциональное состояние оцениваю как ужасное, - сказал Поварницын в эфире канала "Матч ТВ". - Организм отказывается работать, тонуса в мышцах нет. Вроде бы набегался, хотя стартов было немного. Стрельба? Мне сказали, что стрельба смещается на 11 часов. Старался стрелять быстро, пока порыв не пришел. Вот и ноль.

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