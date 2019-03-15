19:07 | Биатлон

Стали известны стартовые номера россиян в спринте на этапе Кубка IBU в Италии

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16 марта в итальянском Мартеле состоится мужская спринтерская гонка в рамках заключительного этапа Кубка IBU. Россию представят шесть спортсменов:

Ильназ Мухамедзянов стартует под 10-м номером, Антон Бабиков - под 28-м, Сергей Корастылев - под 30-м, Кирилл Стрельцов - под 37-м, Петр Пащенко - под 50-м, Семен Сучилов - под 65-м.

Напомним, Бабиков является лидером общего зачета Кубка IBU. В активе 27-летнего спортсмена 641 очков.

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