16:53 | Биатлон

СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего биатлониста в Крыму

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Главное следственное управление СК РФ по Крыму возбудило уголовное дело по факту смерти 17-летнего биатлониста Артемия Хасанкаева.

 
Артемий Хасанкаев.Ушел на пробежку и не вернулся. В Крыму погиб 17-летний биатлонист

Дело разбирается по статье 109 часть 2 ("причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

Хасанкаев отошел от туристической группы 15 июня, 16 июня он был обнаружен мертвым.

Биатлонист был членом юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрблье он занял 14-е место в индивидуальной гонке. 

Сезон-2018/19 Хасанкаев закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР). 

Дополнительная информация

https://sledcom.ru/news/item/1365655/?type=news

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