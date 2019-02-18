Сергей Белозеров: "На чемпионат мира рекомендовал бы Поварницына"

Тренер сборной России Сергей Белозеров отметил, что команда рассчитывала попасть в топ-5 в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева финишировали седьмыми.

- Планировали попасть в топ-5 - это бы считалось хорошим результатом. Но не хватило, были лишние допы, - заявил Белозеров в эфире "Матч ТВ". - Кого бы рекомендовал на чемпионат мира из резерва? Про тех, кто был на сборе в Риднау, мне судить сложно. Логинов, Гараничев - без вопросов. Рекомендовал бы обратить внимание на Поварницына.