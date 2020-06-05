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СБР определился с местом проведением внеочередной конференции

12:50
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Внеочередная конференция Союза биатлонистов России (СБР) 11 июля пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в подмосковных Химках, сообщает сайт СБР.

Место для проведения конференции, на которой должны состояться досрочные выборы президента СБР, было утверждено на заседании правления, в котором не принимал участия глава организации Владимир Драчев. Решение о проведении конференции было принято большинством членов правления в апреле, основной причиной стало разногласие с Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/pravlenie-sbr-utverdilo-proekt-povestki-vneocherednoy-otchetno-vybornoy-konferentsii-/

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