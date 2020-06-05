СБР определился с местом проведением внеочередной конференции

Внеочередная конференция Союза биатлонистов России (СБР) 11 июля пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в подмосковных Химках, сообщает сайт СБР.

Место для проведения конференции, на которой должны состояться досрочные выборы президента СБР, было утверждено на заседании правления, в котором не принимал участия глава организации Владимир Драчев. Решение о проведении конференции было принято большинством членов правления в апреле, основной причиной стало разногласие с Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.