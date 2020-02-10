Норвежский эксперт считает, что Логинов может успешно выступить в спринте на чемпионате мира

Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде включил россиянина Александра Логинова в число фаворитов мужского спринта на чемпионате мира в Антерсельве (Италия).

— В спринте такие биатлонисты, как Кантен Фийон Майе, Бенедикт Долль и Александр Логинов, могут занять высокие места наряду с Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бе, — цитирует эксперта NRK. — В этом году Бе был самым быстрым в спринте, но вопрос в том, хорошо ли он спал в последнее время (у норвежца родился ребенок — Прим. «СЭ»).

Мужской спринт на чемпионате мира состоится в субботу, 15 февраля.