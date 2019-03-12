"Немного расстроена своими промахами". Юрлова-Перхт - об индивидуальной гонке на ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что немного расстроена своими промахами в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 34-летняя спортсменка трижды промахнулась.

- Довольна лыжным ходом, удалось взять высокий темп и удержать его до финиша, - сказала Юрлова-Перхт в эфире канала "Матч ТВ". - Немного расстроена своими промахами. Они были близкие, габаритные. На лежке не отреагировала на ветер. Стойка - оба промаха стали моими ошибками. Последний выстрел? Поняла, что вышла из мишени, стала переизготавливаться, но пошел ветер, и я промахнулась.

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