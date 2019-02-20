"На трассе каша". Миронова - об индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что во время индивидуальной гонки на чемпионате Европы в Минске ее лыжи работали не очень хорошо. 24-летняя спортсменка также допустила 6 промахов.

- Для того, чтобы стрелять ноль, нужна была удача, - сказала Миронова в эфире канала "Матч ТВ". - Сегодня реально была лотерея: ветер то стихает, то становится сильнее. Кому и как повезло. Я билась до конца, независимо от промахов.

Я сегодня себя чувствовала себя хорошо, но могу еще дополнять. Работа лыж была не очень. На трассе каша. Эстафета? Я всегда готова, но тренеры будут решать.

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