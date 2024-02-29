Мухамедзянов: «Вишенка на торте в виде «Малого глобуса»

Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе. Спортсмен стал вторым, отстав от победителя Карима Халили на 8,3 секунды.

«Первый подиум в этом сезоне! Очень рад сегодняшнему результату, погода, лыжи, болельщики — все великолепно», — написал биатлонист в соцсети.

Также Мухамедзянов стал обладателем малого Кубка России в зачете индивидуальных гонок.

«Еще вишенка на торте в виде «Малого глобуса» придает сил на остаток сезона и дает мотивацию двигаться дальше и развиваться», — добавил спортсмен.

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.