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29 февраля, 16:00

Мухамедзянов: «Вишенка на торте в виде «Малого глобуса»

Виктория Кравченко
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Российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе. Спортсмен стал вторым, отстав от победителя Карима Халили на 8,3 секунды.

«Первый подиум в этом сезоне! Очень рад сегодняшнему результату, погода, лыжи, болельщики — все великолепно», — написал биатлонист в соцсети.

Также Мухамедзянов стал обладателем малого Кубка России в зачете индивидуальных гонок.

«Еще вишенка на торте в виде «Малого глобуса» придает сил на остаток сезона и дает мотивацию двигаться дальше и развиваться», — добавил спортсмен.

Финальный этап Кубка России проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе.

Ильназ Мухамедзянов
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