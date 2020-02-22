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Логинов заявил о возможном завершении карьеры после скандала на ЧМ

18:37
Александр Логинов. Фото AFP Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Александр Логинов, отвечая на вопрос спецкора «СЭ», сообщил, что не исключает завершения карьеры в ближайшее время. Сегодня в 6 утра к нему в номер с проверкой вломилась итальянская полиция. 28-летнего спортсмена сильно задело случившееся.

Александр Логинов.«В одних трусах смотрели, как проверяли вещи». Против Логинова все методы хороши?

— Готовы к тому, что такое будет происходить до конца карьеры?

— Я уже ничему не удивляюсь. Видимо, они пытаются ускорить процесс завершения карьеры. Если так будет лучше, наверное, так надо и сделать.

— Вы серьезно?

— Я уже не молодею. А кому-то от этого может быть будет комфортно. IBU, видимо, так хочет. (Владимир Иванов)

Большое интервью Логинова читайте на сайте «СЭ» в самое ближайшее время

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