Логинов заявил о возможном завершении карьеры после скандала на ЧМ

Александр Логинов, отвечая на вопрос спецкора «СЭ», сообщил, что не исключает завершения карьеры в ближайшее время. Сегодня в 6 утра к нему в номер с проверкой вломилась итальянская полиция. 28-летнего спортсмена сильно задело случившееся.

— Готовы к тому, что такое будет происходить до конца карьеры?

— Я уже ничему не удивляюсь. Видимо, они пытаются ускорить процесс завершения карьеры. Если так будет лучше, наверное, так надо и сделать.

— Вы серьезно?

— Я уже не молодею. А кому-то от этого может быть будет комфортно. IBU, видимо, так хочет. (Владимир Иванов)

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