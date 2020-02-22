Касперович рассказал, что искали в отеле сборной России

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович рассказал об обысках, которые прошли сегодня утром в отеле сборной России. ?

— Я считаю, что они вели себя нормально, без грубостей. Когда они ворвались в комнату, конечно, были более агрессивные, — сказал Касперович в эфире «Матч ТВ». - Когда я спросил, можно ли выйти в туалет, они сказали, что нельзя никуда, ни мне, ни жене, никому. Сидеть — и всё. Предъявили мне бумагу на обыск. Я спросил, есть ли у них основания, чтобы осмотреть комнату — мне показали. Но это было все на итальянском языке. Я сказал, что это не документ, мне нужен перевод и без адвоката я с вами общаться не буду.

Потом они позвонили местному адвокату, который не ответил. Но я же не буду сидеть ждать? Пожалуйста — если вы что-то хотите найти, можете с моего разрешения здесь обыскивать, искать. Естественно, они все осмотрели, начиная с мусорного ведра в туалете, включая балкон, обувь, постели — всё. Естественно, ничего не нашли.

Они искали препараты, лекарства. Спросили, имею ли я лекарства. Я ответил, что ничего нет, даже таблеток: ни от головной боли, ни от чего. Я никогда не пользовался никакими препаратами.