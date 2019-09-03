«Как же так, Халвард?..» Губерниев не может поверить в смерть Ханевольда
Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Халварда Ханевольда. Трехкратный олимпийский чемпион скончался сегодня в возрасте 49 лет.
«Халвард Ханевольд умер! Скоропостижно! Трехкратный золотой олимпийский биатлонист, спортивный комментатор норвежского ТВ! Просто шок! Как же так, Халвард? В 49 лет? Не могу в это поверить... Светлая память», — написал Губерниев в Instagram.
Халвард Ханеволд умер !!! Скоропостижно !!! Трехкратный золотой олимпийский биатлонист , спортивный комментатор норвежского ТВ !!! Просто шок !!! Как же так , Халвард ??? В 49 лет ??? Не могу в это поверить ... Светлая память !!! ?????????????????????????????????????????????????????????????? #rip #биатлон #норвегия #светлаяпамять #ханеволд #halvardhanevold #шок