Халили — второй на этапе Кубка IBU в спринте
14:33
Россиянин Карим Халили занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU в Италии. Он уступил 18 секунд швейцарцу Жереми Финелло. Тройку замкнул Ларс Хегле Биркеланн из Норвегии.
Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. Жереми Финелло (Швейцария) — 24.20,4 (0 шт. кругов)
2. Карим Халили (Россия) — отставание 18,8 (1)
3. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 24,5 (1)
4. Дилье Бьона (Италия) — 28,0 (1)
5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 29,7 (2)
6. Фабьен Клод (Франция) — 30,6 (2)...
10. Василий Томшин (Россия) — 45,1 (1)...
18. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.08,2 (2)...
29. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.46,0 (3)
30. Алексей Слепов (Россия) — 1.48,6 (4)..
37. Семен Сучилов (Россия) — 1.57,9 (4)
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