Россиянин Карим Халили занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU в Италии. Он уступил 18 секунд швейцарцу Жереми Финелло. Тройку замкнул Ларс Хегле Биркеланн из Норвегии.

Мартелль-Валь-Мартелло (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Жереми Финелло (Швейцария) — 24.20,4 (0 шт. кругов)

2. Карим Халили (Россия) — отставание 18,8 (1)

3. Ларс Хельге Биркеланн (Норвегия) — 24,5 (1)

4. Дилье Бьона (Италия) — 28,0 (1)

5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 29,7 (2)

6. Фабьен Клод (Франция) — 30,6 (2)...

10. Василий Томшин (Россия) — 45,1 (1)...

18. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.08,2 (2)...

29. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.46,0 (3)

30. Алексей Слепов (Россия) — 1.48,6 (4)..

37. Семен Сучилов (Россия) — 1.57,9 (4)