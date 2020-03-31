Губерниев отреагировал на желание Резцовой подать на него в суд

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на намерение трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой подать на него в суд.

В доказательство свой правоты о том, что Резцова якобы принимала допинг, Губерниев привел ее слова от 2009 года.

Напомним, что ранее Губерниев заявил, что все золото Резцовой липовое, на допинге. Спортсменка пригрозила подать на журналиста в суд.

— Униженные и оскорбленные молвят насчет судов. Подавайте, балбесы, подавайте! Вот позабавимся" Можно еще на Российскую Федерацию в суд подать и на ее умных жителей, разделяющих мух от котлет.

Немного о чистых победах и грядущих судах... Извините! Вот теперь даже не точка, а восклицательный знак, — написал Губерниев к словам Резцовой от 2009 года.

В 2009 году Резцова комментировала дело Дементьева, Чепаловой и Рысиной.

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