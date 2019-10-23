Цветков включен в резервный состав сборной России по биатлону
11:58
Чемпион мира Максим Цветков, вошел в состав мужской резервной сборной России по биатлону, это следует из обновленного списка кандидатов в национальную команду, размещенного на сайте Минспорта России.
Также в резервный состав команды включен и Юрий Шопин. В сентябре последний и Цветков из состава сборной были исключены.
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Дополнительная информация
https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/Biatlon_sp2019_20-izm7.pdf
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