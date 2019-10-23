Цветков включен в резервный состав сборной России по биатлону

Чемпион мира Максим Цветков, вошел в состав мужской резервной сборной России по биатлону, это следует из обновленного списка кандидатов в национальную команду, размещенного на сайте Минспорта России.

Также в резервный состав команды включен и Юрий Шопин. В сентябре последний и Цветков из состава сборной были исключены.

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