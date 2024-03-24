Чемпионат России: обновленное расписание гонок — даты и время начала
Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 пройдет в Тюмени в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 25 по 31 марта. В соревнованиях примут участие более 150 биатлонистов из 25 регионов страны и Республики Белоруссия.
После трагических событий в «Крокус Сити Холле» (Красногорск, Московская область) в пятницу, 22 марта, Союз биатлонистов России (СБР) принял решение о переносе гонок с 23 и 24 марта на начало следующей недели.
В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».
Расписание 2-го этапа чемпионата России по биатлону 2024:
(время начала соревнований — московское)
25 марта, понедельник
- 09:00 — Мужчины. Спринт
- 12:00 — Женщины. Спринт
26 марта, вторник
- 09:00 — Мужчины. Гонка преследования
- 12:00 — Женщины. Гонка преследования
28 марта, четверг
- 09:00 — Смешанная эстафета
- 12:00 — Одиночная смешанная эстафета
30 марта, суббота
- 09:00 — Женщины. Эстафета
- 12:00 — Мужчины. Масс-старт
31 марта, воскресенье
- 09:00 — Женщины. Масс-старт
- 12:00 — Эстафета, мужчины
Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).
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