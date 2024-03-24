Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 пройдет в Тюмени в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 25 по 31 марта. В соревнованиях примут участие более 150 биатлонистов из 25 регионов страны и Республики Белоруссия.

После трагических событий в «Крокус Сити Холле» (Красногорск, Московская область) в пятницу, 22 марта, Союз биатлонистов России (СБР) принял решение о переносе гонок с 23 и 24 марта на начало следующей недели.

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Расписание 2-го этапа чемпионата России по биатлону 2024:

(время начала соревнований — московское)

25 марта, понедельник

09:00 — Мужчины. Спринт

12:00 — Женщины. Спринт

26 марта, вторник

09:00 — Мужчины. Гонка преследования

12:00 — Женщины. Гонка преследования

28 марта, четверг

09:00 — Смешанная эстафета

12:00 — Одиночная смешанная эстафета

30 марта, суббота

09:00 — Женщины. Эстафета

12:00 — Мужчины. Масс-старт

31 марта, воскресенье

09:00 — Женщины. Масс-старт

12:00 — Эстафета, мужчины

Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).

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