"Было не самое идеальное состояние". Гараничев - о гонке преследования на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что находился не в самом идеальном состоянии во время гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 31-летний спортсмен допустил один промах и занял 17-е место.

- Сегодня не самое идеальное состояние. Надеюсь, завтра будет лучше! - написал Гараничев в своем Инстаграме.

Гараничев отобрался в масс-старт, который пройдет 24 марта. Он занимает 15-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 500 очков.

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