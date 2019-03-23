22:47 23 марта | Биатлон

"Было не самое идеальное состояние". Гараничев - о гонке преследования на этапе Кубка мира в Норвегии

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Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что находился не в самом идеальном состоянии во время гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 31-летний спортсмен допустил один промах и занял 17-е место.

Сегодня не самое идеальное состояние. Надеюсь, завтра будет лучше! - написал Гараничев в своем Инстаграме.

Гараничев отобрался в масс-старт, который пройдет 24 марта. Он занимает 15-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 500 очков. 

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