Лобастов: «Заранее мы с Лазовским и Смольским о совместной тактике не договаривались»

Бронзовый призер масс-старта на этапе Кубка России в Раубичах, белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал итоги гонки.

«В предыдущие дни настраивался так же серьезно, как сегодня, но спринт не получился из-за четырех промахов на лежке. В гонке преследования я был вынужден рисковать, и ничего хорошего там не вышло. В масс-старте очень старался показать хороший результат. Чистая стрельба у меня бывает примерно каждую третью гонку, так что статистика в этот раз не подвела.

Заранее мы с Лазовским и Смольским о совместной тактике не договаривались, но по ходу гонки помогали друг другу, подталкивали и работали вместе, старались экономить силы. На финишном круге хотел убежать от Васи Томшина, но не получилось. На второй части финишного круга мы уже боролись между собой и бежали изо всех сил.

Сейчас задача — восстановиться после трех дней гонок, поддержать форму и дальше стараться выступать на второй неделе. Все гонки яркие и интересные, поэтому хорошо, что мы выступаем в одном месте, привыкаем к трассе и работаем более качественно», — рассказал Лобастов Metaratings.ru.