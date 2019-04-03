Анатолий Хованцев: "Гараничев оказался обижен судьбой на прошедшем чемпионате мира"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Евгений Гараничев дважды претендовал на медаль на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде. 31-летний спортсмен в итоге остался без наград.

- У нас нет золотой медали чемпионата мира. Вот нет. По тому, как мы выступали, шансы были. Не гипотетические, а реальные, - приводит слова Хованцева РИА Новости. - Но мы не смогли их реализовать, и я, конечно, недоволен. В общем, великолепно выступила Катя Юрлова-Перхт, не говоря уж о Саше Логинове, который на протяжении всего сезона боролся за высокие места.

А про Женю Гараничева я бы сказал, что он на этом чемпионате мира оказался обижен судьбой. Два раза претендовал на медаль, но один раз побежал на лишний штрафной круг, а во второй раз, когда они с Йоханнесом Бе пришли на рубеж и начался шторм. Бе промахнулся пять раз, Женька – четыре. Но так или иначе, золотой медали нет.

Напомним, в минувшем сезоне Гараничев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 510 очков.

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