Александр Привалов: "Обидно за эту предпоследнюю мишень Юрловой-Перхт"

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Привалов отметил, что Екатерине Юрловой-Перхт немного не повезло в масс-старте на чемпионате мира. Россиянка завоевала серебро, уступив Доротеи Вирер из-за промаха на последней стрельбе.

- Обидно за эту предпоследнюю мишень, Кате совсем чуть-чуть не повезло, - приводят "Известия" слова Привалова. - Уверен, отстрелявшись чисто, Юрлова привезла бы перед последним кругом 10 секунд Вирер и ходом уже не упустила бы победу. Но серебро - тоже хороший результат. Особенно на фоне долгого отсутствия у наших женщин наград на чемпионатах мира. Тревожит только, что сейчас, кроме Кати, нам не на кого рассчитывать в плане борьбы за медали. Так что впереди у тренеров еще много работы. Талантливые молодые девочки у нас есть, что показало январское золото на этапе Кубка мира в Оберхофе. Но за один сезон их не подтянешь на высший уровень.