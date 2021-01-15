Стрельцов прокомментировал неудачное выступление в эстафете в Оберхофе

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов прокомментировал выступление на первом этапе мужской эстафеты в Оберхофе. Россиянин передал эстафету 22-м, уступая лидеру минуту и пять секунд.

«На первом круге получилась рванная работа, потом не смог дальше работать. Не чувствовал сил на втором круге, потом на третьем. Наверное, не надо было удерживать стартовую позицию и спешить. Проблемы на «стойке»? Да, замерз немного, это украло несколько секунд во время перезарядки дополнительных патронов», — сказал Стрельцов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.