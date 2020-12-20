Сборная России по биатлону снова обновила антирекорд: 39 гонок без медалей

Сборная России по биатлону в очередной раз обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.

Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 39 гонок подряд. Сегодня, 20 декабря россияне не смогли попасть в тройку лучших по итогам мужского и женского масс-стартов.

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).