Самуэльссон выиграл гонку преследования в Контиолахти, Латыпов — 21-й
На втором этапе Кубка мира в Контиолахти завершилась мужская гонка преследования.
Победителем стал швед Себастьян Самуэльссон, второе место у француза Фабьена Клода, замкнул тройку норвежец Йоханнес Бе.
Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, который занял 21-е место.
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 32.26,7 (1 шт. круг)
2. Фабьен Клод (Франция) — отставание 15,8 (3)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 19,5 (3)
4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 23,9 (1)
5. Бенедикт Долль (Германия) — 27,9 (2)
6. Яков Фак (Словения) — 37,3 (1)...
21. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.43,4 (2)...
24. Александр Логинов (Россия) — 1.49,3 (4)...
28. Матвей Елисеев (Россия) — 2.06,7 (3)...
52. Антон Бабиков (Россия) — 4.32,1 (6).
?Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 210 (+48)
2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 175 (+60)
3 (5). Яков Фак (Словения) — 152 (+38)
4 (7). Штурла Легрейд (Норвегия) — 145 (+43)
5 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 144 (+29)
6 (4). Арнд Пайффер (Германия) — 137 (+23)...
21 (19). Александр Логинов (Россия) — 84 (+17)...
23 (23). Матвей Елисеев (Россия) — 63 (+13)...
32 (38). Эдуард Латыпов (Россия) — 41 (+20)...
52 (51). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...
54 (53). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0).
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