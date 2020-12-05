На втором этапе Кубка мира в Контиолахти завершилась мужская гонка преследования.

Победителем стал швед Себастьян Самуэльссон, второе место у француза Фабьена Клода, замкнул тройку норвежец Йоханнес Бе.

Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, который занял 21-е место.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 32.26,7 (1 шт. круг)

2. Фабьен Клод (Франция) — отставание 15,8 (3)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 19,5 (3)

4. Штурла Легрейд (Норвегия) — 23,9 (1)

5. Бенедикт Долль (Германия) — 27,9 (2)

6. Яков Фак (Словения) — 37,3 (1)...

21. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.43,4 (2)...

24. Александр Логинов (Россия) — 1.49,3 (4)...

28. Матвей Елисеев (Россия) — 2.06,7 (3)...

52. Антон Бабиков (Россия) — 4.32,1 (6).

?Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 210 (+48)

2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 175 (+60)

3 (5). Яков Фак (Словения) — 152 (+38)

4 (7). Штурла Легрейд (Норвегия) — 145 (+43)

5 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 144 (+29)

6 (4). Арнд Пайффер (Германия) — 137 (+23)...

21 (19). Александр Логинов (Россия) — 84 (+17)...

23 (23). Матвей Елисеев (Россия) — 63 (+13)...

32 (38). Эдуард Латыпов (Россия) — 41 (+20)...

52 (51). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...

54 (53). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0).