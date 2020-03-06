Мартен Фуркад: «Половину круга я прошел с одной палкой»

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Француз стал шестым, допустив один промах.

— Я хорошо стартовал, но сломал палку в начале второго круга, — цитирует AFP Фуркада. — Только через некоторое время член тренерского штаба передел мне новую палку. Половину круга шел с одной палкой. Это помешало мне. Бывают такие дни. Хотя физически я себя чувствовал отлично. Немного разочарован, конечно. Но гонка в целом получилась хорошей, несмотря на эти приключения.