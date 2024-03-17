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17 марта, 21:07

Итальянка Виттоцци впервые в карьере выиграла Кубок мира

Алина Савинова
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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2023/24.

17 марта итальянка заняла 21-е место в масс-старте на заключительном этапе сезона в Кэнморе, а днем ранее она победила в гонке преследования. Всего Виттоцци набрала 1091 очко. Второй стала француженка Лу Жанмонно (1068). Норвежка Ингрид Тандревольд, которая потеряла лидерство в общем зачете после субботнего пасьюта, заняла итоговое третье место (1044).

29-летняя Виттоцци впервые в карьере завоевала Кубок мира. До этого она становилась обладательницей только малых Хрустальных глобусов в пасьютах и индивидуальных гонках. Она также является двукратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете.

Биатлон
Лиза Виттоцци
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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