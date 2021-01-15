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Губерниев подвел итоги мужской эстафеты в Оберхофе

19:14
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Комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале подвел итоги мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«По эстафете. Главное. Латыпов превращается в финишера, жадного до борьбы и победы! Важно в личных гонках закрепить, Логинов приходит в себя, к чемпионату мира все будет норм», — написал Губерниев.

Победителем мужской эстафеты стала сборная Франции. Второе место у сборной Норвегии, третье — у сборной Италии. Российская команда на четвертой позиции.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1571

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