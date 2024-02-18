Биатлон
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

18 февраля, 19:40

Йоханнес Бе выиграл масс-старт на чемпионате мира в Нове-Место

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Йоханнес Бе.
Фото AFP

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

30-летний норвежец преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 50,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял латыш Андрей Расторгуев, отставший от победителя на 15,1 секунды. Третьим стал француз Кентен Фийон-Майе (+33,0)

Биатлон. Чемпионат мира

Нове-Место

Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 34 минуты 50,2 секунды (1 промах)

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — +15,1 (0)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +33,0 (1)

4. Тарьей Бе (Норвегия) — +42,1 (2)

5. Фабьен Клод (Франция) — +1.02,5 (2)

6. Яков Фак (Словения) — +1.10,9 (1)

Андрей Расторгуев
Йоханнес Бе
6
6
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
Роддик поспорил с Такером о безопасности в Москве
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Сборная Франции выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону в Нове-Место
Новости
RSS RSS
Все новости