Йоханнес Бе выиграл масс-старт на чемпионате мира в Нове-Место

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

30-летний норвежец преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 50,2 секунды, допустив один промах. Второе место занял латыш Андрей Расторгуев, отставший от победителя на 15,1 секунды. Третьим стал француз Кентен Фийон-Майе (+33,0)

Биатлон. Чемпионат мира

Нове-Место

Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 34 минуты 50,2 секунды (1 промах)

2. Андрей Расторгуев (Латвия) — +15,1 (0)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) — +33,0 (1)

4. Тарьей Бе (Норвегия) — +42,1 (2)

5. Фабьен Клод (Франция) — +1.02,5 (2)

6. Яков Фак (Словения) — +1.10,9 (1)