«Зенит» сообщил, у кого из игроков диагностирован коронавирус

«Зенит» на официальном сайте сообщил, кто из баскетболистов и тренерского штаба заразился на коронавирус.

К уже ранее озвученным положительным результатам у Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова добавились Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билл Барон, Кевин Пангос и представители тренерского штаба — Хави Паскуаль, Иньиго Зорзано, Сергей Вознюк, Ярослав Яловчук.

Все игроки и тренерский штаб изолированы и находятся под постоянным контролем медицинского штаба.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, Единая Лига ВТБ и Евролига своевременно извещены о чрезвычайной ситуации, сложившейся в основной команде.