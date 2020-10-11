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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зенит» сообщил, у кого из игроков диагностирован коронавирус

22:21
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«Зенит» на официальном сайте сообщил, кто из баскетболистов и тренерского штаба заразился на коронавирус.

К уже ранее озвученным положительным результатам у Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова добавились Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билл Барон, Кевин Пангос и представители тренерского штаба — Хави Паскуаль, Иньиго Зорзано, Сергей Вознюк, Ярослав Яловчук.

Все игроки и тренерский штаб изолированы и находятся под постоянным контролем медицинского штаба.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, Единая Лига ВТБ и Евролига своевременно извещены о чрезвычайной ситуации, сложившейся в основной команде.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/10/11/obnovlenie-informatsii-po-covid-19-v-osnovnoy-komande/

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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