«Зенит» сообщил, у кого из игроков диагностирован коронавирус
«Зенит» на официальном сайте сообщил, кто из баскетболистов и тренерского штаба заразился на коронавирус.
К уже ранее озвученным положительным результатам у Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова добавились Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билл Барон, Кевин Пангос и представители тренерского штаба — Хави Паскуаль, Иньиго Зорзано, Сергей Вознюк, Ярослав Яловчук.
Все игроки и тренерский штаб изолированы и находятся под постоянным контролем медицинского штаба.
Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, Единая Лига ВТБ и Евролига своевременно извещены о чрезвычайной ситуации, сложившейся в основной команде.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/10/11/obnovlenie-informatsii-po-covid-19-v-osnovnoy-komande/