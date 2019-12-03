«Зенит» проиграл «Парме» в матче Единой лиги ВТБ

«Парма» в гостях одержала победу над «Зенитом» (86:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Центровой «Пармы» Артем Забелин набрал 19 очков и стал самым результативным игроков в составе своей команды. Форвард «Зенита» Тим Абромайтис — 16 очков и 9 подборов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма» (Пермь) — 80:86 (21:22, 9:14, 22:20, 28:30)

3 декабря. Санкт-Петербург. «СК Юбилейный».