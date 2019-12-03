«Зенит» проиграл «Парме» в матче Единой лиги ВТБ
«Парма» в гостях одержала победу над «Зенитом» (86:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра прошла в Санкт-Петербурге.
Центровой «Пармы» Артем Забелин набрал 19 очков и стал самым результативным игроков в составе своей команды. Форвард «Зенита» Тим Абромайтис — 16 очков и 9 подборов.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма» (Пермь) — 80:86 (21:22, 9:14, 22:20, 28:30)
3 декабря. Санкт-Петербург. «СК Юбилейный».
?? @parmabasket впервые за время выступления в Единой Лиге обыгрывает @zenitbasket | PARMA beat Zenit for the first time in history— VTB United League (@VTBUL) December 3, 2019
? @timabro21 — 16 + 9 REB, @1Ponitka0 — 15 + 7 REB
? Artem Zabelin — 19 PTS, Maxim Grigoryev — 18 PTS pic.twitter.com/Yh4s2J3Vgb