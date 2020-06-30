Швед продлил контракт с «Химками» до 2023 года

Защитник Алексей Швед продолжит выступать за «Химки». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Средние показатели Алексея Шведа в сезоне-2019/20: 21,74 очка за игру, 7,23 передачи, 2,79 подборов, 1 перехват, эффективность 21 за 30 игровых минут. За пять сезонов в составе команды Швед провел 251 матч. Является рекордсменом клуба по набранным очкам — 5052 и по передачам -1352. Серия матчей, в которых он набирает десять и более очков продолжается с 10 апреля 2016 года и насчитывает на данный момент 188 игр.

В составе команды 31-летний Швед стал обладателем большого количества индивидуальных наград. Среди них приз Альфонсо Форда как лучшему снайперу Евролиги (2018), MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ (2017, 2019), MVP Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ (2020), MVP Кубка Европы (2017) и многие другие.