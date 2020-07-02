Сергей Базаревич: «Карантин может благоприятно сказаться на здоровье наших опытных игроков»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич считает, что карантин может благоприятно отразиться на возрастных игроках национальной команды.

— На самом деле, при должном отношении к себе плюс/минус один год — не играет большой роли, — сказал в интервью «СЭ» Сергей Базаревич. — Для опытных игроков восстановить игровые навыки будет довольно легко. Учитывая, что все технические приемы наработаны огромным количеством времени. Технику зрелый мастер за карантин точно не потеряет. Вопрос только в физическом состоянии. Однако если ты относиться к себе профессионально, то какие-то вещи в себе за этот странный период можно было даже улучшить. Верю, что длительные паузы могут благоприятно сказаться на здоровье наших опытных игроков.

Такая истории часто бывали у легкоатлетов. Они уходили из спорта на один-два года, а потом возвращались и становились только сильнее. Как ни странно, длительная пауза, это большая проблема для молодых. Ведь им надо совершенствоваться каждый день, чтобы прийти к высокому уровню, повторять какие-то элементы по десять тысяч раз. Плюс потеря игрового опыта, который для 20-22 летних игроков крайне важен". (Тимур Ганеев)

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