«Самара» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» на своей площадке обыграла «Минск» в матче группы Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:56.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 23 очка. В составе «Минска» отличился Йован Шливанчанин — 15 очков.

В следующем матче «Самара» сыграет против «Пармы» 9 марта, «Минск» на день раньше встретится с «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Самара» — МИНСК (Минск) — 90:56 (23:9, 16:16, 28:18, 23:13)

3 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».