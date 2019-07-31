Мозгов вернется в "Химки"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов вернулся из НБА в Россию. "Химки" договорились с 33-летним россиянином о подписании однолетнего контракта.

– Стороны договорились о заключении контракта на один год, – отметил в интервью "Известиям" источник, близкий к окружению центрового. – Тимофей смог убедить руководство "Химок", что успеет восстановиться к старту сезона и помочь клубу добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге.

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