Мозгов вернется в "Химки"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов вернулся из НБА в Россию. "Химки" договорились с 33-летним россиянином о подписании однолетнего контракта.
– Стороны договорились о заключении контракта на один год, – отметил в интервью "Известиям" источник, близкий к окружению центрового. – Тимофей смог убедить руководство "Химок", что успеет восстановиться к старту сезона и помочь клубу добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге.
Мозгов отказал сборной. Центровой не сыграет на чемпионате мира
Дополнительная информация
https://iz.ru/904660/timur-ganeev/rodnye-penaty-khimki-zakliuchili-odnoletnii-kontrakt-s-mozgovym
Загрузка...