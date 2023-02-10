ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 98:66.

В составе московской команды самыми результативными игроками стали Каспер Уэйр и Никола Милутинов — 16 очков. В составе клуба из Краснодара 15 очков набрал Девон Акун-Перселл.

ЦСКА продолжает лидировать в группе А Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» находится на пятой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 66:98 (14:22, 23:23, 17:35, 12:18)

10 февраля. Краснодар. «Баскет-холл».