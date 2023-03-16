Президент Единой лиги ВТБ Кущенко: «МБА — тот новичок, который сделал сенсацию в лиге»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о выступлении МБА в текущем сезоне регулярного чемпионата.

«Наш самый молодой клуб удивил. МБА достигает результатов потому, что они думают не только о баскетболе. Вот то, что слышит менеджмент и управление клубом, находясь в коммуникации с лигой, — это и дает такую синергию результата. Мы уже точно можем на сегодняшний день сказать: МБА — тот новичок, который сделал сенсацию в лиге. Клуб влюбил в себя болельщиков, специалистов. Он заставляет себя уважать на площадке. Он быстро учится, и, я думаю, он пришел надолго в лигу», — приводит «Чемпионат» слова Кущенко.

МБА занимает шестую строчку в группе А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.