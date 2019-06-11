Итудис назвал ЦСКА лучшей командой в своей карьере

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис назвал московских армейцев лучшей командой в своей карьере. Ранее столичный клуб обыграл "Химки" (80:62) и завоевал титул чемпиона Единой лиги ВТБ. До этого команда также стала победителем Евролиги.

— Это лучшая команда в моей тренерской карьере, — цитируют Итудиса "Известия". — Это был максимально сплоченный коллектив. Все ребята работали ради общей цели, ставили общие интересы гораздо выше личных. Причем речь идет не только о ролевых игроках, но и о таких ярких звездах, как Де Коло, Родригес, Клайберн и Хиггинс. Все действовали на пределе своих возможностей, не давали себе послаблений. Мне хочется сказать большое спасибо всем моим баскетболистам, моим ассистентам, менеджменту, руководству, болельщикам и вашей великой стране. Я очень счастлив, что мне представилась возможность работать с таким большим клубом.