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«Химки» ведут со Шведом переговоры о новом контракте

15:01
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«Химки» ведут переговоры о продлении контракта с защитником Алексеем Шведом. Соглашение 31-летнего игрока с подмосковным клубом истекает после сезона-2019/20.

— Швед — лучший российский игрок и лидер нашей команды, — сказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов в интервью РИА «Новости». — Конечно же, мы хотим, чтобы он и дальше оставался в «Химках», радовал наших болельщиков своей игрой. У нас уже были предварительные переговоры, наметки, и сейчас этот вопрос решается. Пусть и не так активно, как хотелось бы. Все-таки сейчас все мы в первую очередь озабочены здоровьем друг друга. Но процесс идет, и выглядит все достаточно оптимистично. Просто в нынешней непрогнозируемой ситуации вообще сложно решать селекционные вопросы. Нужно прежде всего понять, что вообще будет дальше.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200409/1569807984.html

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