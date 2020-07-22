Гудумак продлил контракт с «Енисеем»

«Енисей» продлил контракт с тяжелым форвардом Александром Гудумаком, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

27-летний россиянин присоединился к команде в 2019 году, в сезоне-2019/20 он набирал в среднем 5,7 очка и 2,6 подбора за матч в Единой лиге ВТБ, в Кубке ФИБА-Европа он набирал в среднем 5,0 очка и 4,0 подбора за матч.