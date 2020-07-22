Гудумак продлил контракт с «Енисеем»
14:35
«Енисей» продлил контракт с тяжелым форвардом Александром Гудумаком, сообщает пресс-служба красноярского клуба.
27-летний россиянин присоединился к команде в 2019 году, в сезоне-2019/20 он набирал в среднем 5,7 очка и 2,6 подбора за матч в Единой лиге ВТБ, в Кубке ФИБА-Европа он набирал в среднем 5,0 очка и 4,0 подбора за матч.
?Александр Гудумак продолжит выступать за «Енисей"?— БК Енисей (@BC_Enisey) July 22, 2020
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?В прошлом игровом году нападающий вышел на паркет в 14 играх регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, шесть раз появившись на площадке в стартовой пятёрке. За 12 минут игрового времени Гудумак наб... https://t.co/hUSod9eJPo pic.twitter.com/MYGdGIV2ms
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